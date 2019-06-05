Son Dakika Haberleri: Andros Townsend'in Golleri 2018-19
Son Dakika Spor Haber

Andros Townsend'in Golleri 2018-19

1 saat önce

Winger Andros Townsend, şampiyonluk Manchester City'ye karşı yaptığı harika voleybolun ardından, 2018-19 sezonu için sezon genel ödülü hedefini aldı. Townsend'in Crystal Palace hedeflerinin tümüne göz atın.

Winger Andros Townsend, şampiyonluk Manchester City'ye karşı yaptığı harika voleybolun ardından, 2018-19 sezonu için sezon genel ödülü hedefini aldı. Townsend'in Crystal Palace hedeflerinin tümüne göz atın.
Andros Townsend'in Golleri 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06 
Crystal Palace, Manchester City, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu! Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 16:22:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Andros Townsend'in Golleri 2018-19
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]