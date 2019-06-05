Andros Townsend'in Golleri 2018-19
1 saat önce
Winger Andros Townsend, şampiyonluk Manchester City'ye karşı yaptığı harika voleybolun ardından, 2018-19 sezonu için sezon genel ödülü hedefini aldı. Townsend'in Crystal Palace hedeflerinin tümüne göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
Winger Andros Townsend, şampiyonluk Manchester City
'ye karşı yaptığı harika voleybolun ardından, 2018-19 sezonu için sezon genel ödülü hedefini aldı. Townsend'in Crystal Palace
hedeflerinin tümüne göz atın.
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı
Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu!
Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek
Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi