Angıe Şehrin Eğlence Sahnesine Renk Katmaya Devam Ediyor

Nisan itibari ile sahnesinde Deniz Sipahi'yi de konuk edecek olan Angie, güçlü programı ile fark yaratacak.

İstanbul'un her dönem popüler semti Bebek'te kaliteli eğlence anlayışıyla şehrin gece hayatına farklılık katan Angie, rahatlık ve şıklığı birleştiren özgün dekorasyonu ile müdavim kitlesini ağırlamaya devam ediyor. Etkileyici sahneleri ve güçlü repertuarlarıyla dikkat çeken isimlere ev sahipliği yapan Angie, son transferi Deniz Sipahi ile her çarşamba hafta içi enerjisini hafta sonu adrenaline yükseltiyor. Kuvvetli repertuarı ve etkileyici sesi ile dinleyicilere unutamayacakları müzik dolu saatler yaşatan Sipahi, sevilen cover parçaların yanı sıra müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan eserlerini de her Çarşamba Angie sahnesinde seslendiriyor.

Müzik dünyasının yükselen isimleri Angie'de

Retro çizgilerin öne çıktığı rahat atmosferinde kaliteli eğlenceye ev sahipliği yapan Angie'de başarıları ile son dönemde kendilerinden sıkça söz ettiren Türk sanatçıları sahne almaya devam ediyor. Tarkan'dan Sertap Erener'e kadar Türk popunun en sevilen şarkılarına yaptığı coverlarla sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan Zeynep Bastık, şarkılarındaki eğlenceli ritimlerle dinleyicileri tüm gece dans ettiren Baran Bayraktar, farklı tarzı ve sahnesiyle dikkat çeken Alya da Angie'de dinleyicileriyle buluşuyor.