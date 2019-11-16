Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede
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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede

6 saat önce

KOCAELİ'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede, System.String[]
KOCAELİ'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

İş insanı Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfür etti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Memet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.'ya ters kelepçe takıldığı görüldü.Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.


- İzmitkocaeli
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
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