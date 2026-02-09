Anka Haber Ajansı 9 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 9 Şubat Pazartesi Gündemi

09.02.2026 09:10
09.00 - "TBMM'de cinsel istismar" iddiasına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılanmasına Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı ve "Umut Davası" olarak bilinen davanın görülmesine Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, adliye binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş Davası"na 3. haftada Silivri'de devam edilecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını ve ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

13.00 - MHP'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" başlıklı program düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00 - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. (KAYSERİ - GAZİANTEP - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Herkes merakla bekliyordu İşte Talisca'nın yeni maaşı
1971'den beri böylesi görülmedi Tarihi maçta tarihi skor
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
