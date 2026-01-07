Ankara 2025'te En Kurak Yılı Yaşayacak - Son Dakika
Ankara 2025'te En Kurak Yılı Yaşayacak

07.01.2026 18:32
Ankara'da su miktarı düşerken, kuraklığın etkileri ve su yönetimi üzerine açıklamalarda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da 2025 yılının hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılı olduğunu belirterek, "Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş, artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür." bilgisini verdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara'ya haftalardır su bile verilemiyor" iddiasının sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı aktarıldı.

Ankara'ya su verildiği ancak kuraklık koşullarının suyun adil, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesini zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılıdır. Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş, artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür. 1990'lı ve 2000'li yıllarda kişi başına günlük 100-125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarı, 2025'te neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu durum bir beceriksizlik değil, ülke çapında yaşanan, bilimsel verilerle ortada olan ve inkar edilemeyecek ölçüde derinleşen bir kuraklığın sonucudur."

Kesikköprü hariç barajlara gelen su miktarının Gerede Tüneli dahil 2023'te 661 milyon metreküp, 2024'te 404 milyon metreküp, 2025'te ise 182 milyon metreküpe düştüğü aktarılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşmanın, kullanılabilir su miktarını yaklaşık yüzde 10 oranında azalttığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 2023'ten bu yana Gerede Tüneli'nden alınan su miktarının her yıl giderek düştüğü belirtilerek, "Artan nüfus, göç ve aşırı sıcak geçen mevsimler nedeniyle Ankara'ya verilen ortalama su miktarı günlük 1,4 milyon metreküpe yükselmiştir. Bu, iki yıl içinde 1 milyar metreküpün üzerinde suyun sisteme verilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Barajlara gelen su ile verilen su birlikte değerlendirildiğinde, Ankara'nın net en az 170 milyon metreküp su açığı olduğu açıkça görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılmasına ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne defalarca yazı yazıldığı ancak buna karşın DSİ'nin gereken hızı göstermediği savunuldu.

Açıklamada, ABB ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından su israfını önlemeye dönük bazı önlemler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu önlemlerle 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'ya verilen toplam su miktarı neredeyse aynı seviyede tutulabilmiştir. İvedik Arıtma Tesisine geçen yıl gelen su ile bu yıl gelen su arasında iddia edildiği gibi dramatik bir düşüş de bulunmamaktadır. Elimizdeki tüm imkanlar seferber edilmişken kimse belediyemizin ve ASKİ'nin kuraklıkla mücadelesini 'lafla' gölgelemeye kalkmasın."

Kaynak: AA

