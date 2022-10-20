Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve içerikli Bylock kullanıcısı olan 4 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara 3. sayfa haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; - Son Dakika