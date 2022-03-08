Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı

08.03.2022 11:18
Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı

Ankara Adliyesi önüne bırakılan şüpheli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti.

Ankara Adliyesi önüne bırakılan şüpheli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti.

Adliyenin önünde bulunan çanta ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği aldı.

Ankara Adliyesinin A kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu çantadan, çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, taşınabilir şarj aleti ve kadın cüzdanı çıktı.

Olay yeri ekipleri ve adliye polisinin, güvenlik kameralarını inceleyerek, çantayı kimin bıraktığını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı
Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı
Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı
Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı

YORUMLAR
500
Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı Saldırıya uğrayan eczacı: 'Canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz' Saldırıya uğrayan eczacı: 'Canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz'

Ankara Adliyesi, Ankara, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement