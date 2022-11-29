Yunanistan'ın Türkiye'nin olası bir drone operasyonuna karşı Minotaur isimli bir dronesavar geliştirdiği ileri sürüldü - Son Dakika
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Yunanistan'ın Türkiye'nin olası bir drone operasyonuna karşı Minotaur isimli bir dronesavar geliştirdiği ileri sürüldü

29.11.2022 14:47

Yunan bir TV kanalına çıkan Kostas Soukos isimli mucit, Yunanistan'ın Türkiye'nin olası bir drone operasyonuna karşı Minotaur isimli bir dronesavar geliştirdiğini söyledi. Geliştirdiği yeni silahın droneları kör etme ve helikopterlerin termal dedektörlerine karşı görünmez olma yeteneğine sahip olduğunu ifade eden Soukos, "Yunanistan'ın uyumadığını gösterdik" diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalarla iyiden iyiye tırmanırken Atina'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"MINOTAUR" İSİMLİ DRONESAVARINI TANITTI

Yunan televizyonu ERT'ye çıkan Kostas Soukos isimli bir mucit, Türkiye'nin olası bir drone operasyonuna karşı bir savunma sistemi geliştirdiğini duyurdu. Devlet televizyonuna çıkıp açıklamalarda bulunan Soukos, Minotaur adını verdiği dronesavarı tanıttı.

300 KİLOVATLIK BİR LAZER SİSTEMİNE SAHİP

Larissa'da yaşayan Soukos, Yunan mitolojisinde boğa kafasına sahip bir erkek olarak tasvir edilen minotaurdan esinlendiği savunma sisteminde robotik bir altyapı olduğunu ve 300 kilovatlık bir lazer sisteminin bulunduğunu söyledi.

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DRONELARI KÖR ETME YETENEĞİ VAR

Sözcü'de yer alan habere göre Soukos, "Bu savunma sisteminin Yunan hava sahasına giren droneları kör etme yeteneği var ve helikopterlerin termal detektörlerine karşı da görünmez olabiliyor" dedi. Soukos, "Yunanistan'ın uyumadığını gösterdik. Genç bilim insanlarımız ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu akıllı sistemleri üretmeyi başarıyor" dedi.

YUNAN ORDUSU HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Yunan ordusundan yetkililerin Minotaur ile ilgili henüz bir açıklama yapmadığına da dikkat çekildi.

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Yunanistan, Türkiye, Atina, SİHA, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Türkiye'nin olası bir drone operasyonuna karşı Minotaur isimli bir dronesavar geliştirdiği ileri sürüldü - Son Dakika
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