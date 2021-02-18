Ankara Bağlum'daki cinayetin faili kayınbirader çıktı - Son Dakika

Ankara Bağlum'daki cinayetin faili kayınbirader çıktı

ANKARA - Ankara Keçiören'de 5 yerinden vurularak öldürülen ve cansız bedeni dağlık araziye bırakılan Ramazan Yüksel'in katil zanlısı kayınbiraderi çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde 13 şubat günü 5 yerinden silahla vurularak öldürülen ve cansız bedeni dağlık arazide bulunan Ramazan Yüksel'in kayınbiraderi Mahmut Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mahmut Ö., Ramazan Yüksel'i kız kardeşine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Bağlum'daki Hisar Mahallesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ramazan Yüksel'in yerde yatan cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Cinayetin failin bulmak için hareket geçen cinayet büro ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde katil zanlısının Ramazan Yüksel'in aile içi problemler yaşadığı kayınbiraderi Mahmut Ö. olduğunu tespit etti.

Harekete geçen cinayet büro ekipleri, düzenlenen bir operasyonla Mahmut Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda olayda kullandığı silah ise evin ahır kısmında saklanmış bir vaziyette bulundu.

Emniyette alınan ifadesinde Ramazan Yüksel' i öldürdüğünü itiraf eden Mahmut Ö., Yüksel'i ablasına sürekli şiddet uygulandığından dolayı öldürdüğünü söyledi. Olay günü yanındaki iki arkadaşı ile eniştesi Ramazan Yüksel'i arabayla dağlık alana çıkaran Mahmut Ö., eniştesini biraz yürüdükten sonra 5 yerine ateş ederek öldürdüğünü ve iki arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Mahmut Ö'nün itirafı üzerine olay günü yanında bulunan arkadaşları F.K ve R.Y. de gözaltına alındı. F.K ile R.Y. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahmut Ö. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.