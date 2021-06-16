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Ankara Barosunun yöneticilerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaretten dava açıldı - Son Dakika

Ankara Barosunun yöneticilerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaretten dava açıldı

16.06.2021 15:19
Ankara Barosunun yöneticilerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaretten dava açıldı, System.String[]

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosunun 11 yöneticisi hakkında "dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iddianame hazırladı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosunun 11 yöneticisi hakkında "dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iddianame hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu'ya da şüpheli olarak yer verildi.

İddianamede, Erbaş'ın, 24 Nisan 2020'de Ankara Hacı Bayram Camisi'nde verdiği "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesinde "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eş cinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" şeklindeki sözleri üzerine Ankara Barosunun "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" ifadeleriyle başlayan açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Baronun açıklamasının, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle yerine getirdiği kamu görevinden dolayı alenen onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtilen iddianamede, "Ankara Barosunun internet sitesinde 'Basın Açıklaması' başlıklı bahsi geçen yazıdaki ifadeler bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin 'dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu müşterek fail sıfatıyla fikir ve eylem birlikteliği içerisinde işledikleri anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, 11 şüphelinin 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakaret, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Barosunun yöneticilerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaretten dava açıldı - Son Dakika


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