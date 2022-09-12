Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

12.09.2022 21:46
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi eylül ayı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi eylül ayı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda söz alan bazı meclis üyeleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere ilişkin mesajlarını paylaştı.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan "kademeli su tarifesi" ve ilçelerdeki hizmetlerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, önergeler okutularak, gündemdeki maddeler oylamaya sunuldu.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

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