Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda söz alan bazı meclis üyeleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere ilişkin mesajlarını paylaştı.

Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Fatih Ünal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.