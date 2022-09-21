'başkent Mobil Engelli Projesi' ile Engelleri Kaldıran Ankara Büyükşehir'e Ödül - Son Dakika
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'başkent Mobil Engelli Projesi' ile Engelleri Kaldıran Ankara Büyükşehir'e Ödül

21.09.2022 15:20
'başkent Mobil Engelli Projesi' ile Engelleri Kaldıran Ankara Büyükşehir'e Ödül

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 'Yüzde yüz erişilebilir başkent' sloganıyla ‘Başkent Mobil Engelli Projesi’ni hayata geçirdi. Engelli vatandaşların Başkent Mobil üzerinden, EGO otobüslerinde güvenli ve konforlu seyahat için şoförlere önceden engelli bildiriminde bulunabilmesine imkan tanıyan uygulama, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ‘Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 'Yüzde yüz erişilebilir başkent' sloganıyla 'Başkent Mobil Engelli Projesi'ni hayata geçirdi. Engelli vatandaşların Başkent Mobil üzerinden, EGO otobüslerinde güvenli ve konforlu seyahat için şoförlere önceden engelli bildiriminde bulunabilmesine imkan tanıyan uygulama, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 'Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü'ne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "engelsiz bir başkent" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında 'Başkent Mobil Engelli Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile birlikte Başkent Mobil uygulamasına engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak özellikler eklendi.

ŞOFÖRE ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPILABİLİYOR

Hayata geçirilen proje sayesinde engelli vatandaşlar, durakta beklerken yaklaşmakta olan otobüsün şoförüne önceden bildirim gönderebiliyor. Bu sayede sürücü, sıradaki durakta tekerlekli sandalyesiyle otobüsü bekleyen bir vatandaş olduğunu biliyor ve ona göre hazırlık yapıyor.

'Başkent Mobil Engelli Projesi' kapsamında,uygulamaya, görme engelli vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlanan sesli kitap köşesi de eklendi. Özenle seçilen sesli kitaplara sadece Ankaralılar değil, yurt genelindeki tüm görme engelli bireyler erişim sağlayabiliyor.

BAŞKENT MOBİL'E 'ENGELSİZ BİLİŞİM BELEDİYE ÖDÜLÜ'

ABB'nin engelli bireylere pek çok kolaylık sağlayan 'Başkent Mobil Engelli Projesi', Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 'Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüllendirme yapılırken aday gösterilen kurum ya da hizmetin, bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanarak engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına ve bilgiye erişimlerine doğrudan katkı sağlaması ile hayata geçmiş olması gibi şartlar arandı.

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

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