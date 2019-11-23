Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bütçe maratonu sona erdi

ASKİ ve EGO'nun 2020 mali yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçesi 7 milyar 150 milyon TL

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi. ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Meclisi, ortak paydamız Ankara'mız için örnek bir davranış sergileyerek, 2020 yılı bütçemize onay vermiştir. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlar EGO ve ASKİ'nin 2020 Bütçesi Belediye Meclisi'nde onaylandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 25 ilçenin görüşülerek onaylanan 2020 bütçelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçe gelir ve gider kalemlerinin tek tek okunarak onaylandığı Belediye Meclisi'nde; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP Grupları adına grup başkan vekilleri ile meclis üyeleri söz alarak bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini dile getirdiler.

"Haram yemedim, haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok"

Başkan Yavaş, bütçe görüşmelerinde meclis üyelerinin bazı eleştirileri ve önerilerine de yanıt vererek, "Önerilerinizi dikkate alacağız. Gerçekçi bir bütçe hazırladık" diye konuştu. Kendinden önceki yönetimler hakkında devri sabık yaratma niyetinde olmadıklarının altını çizen Başkan Yavaş, "Geçmiş dönemde yapılanları siyaseten kullanmıyoruz. Eğer bir grup başkan vekili veya herhangi bir arkadaş gelirse savcılığa intikal eden tüm dosyaları gösteririm. Teftişi devam edenler var. Mutlaka savcılığı veriyoruz. Mutlaka siz de yardım edeceksinizdir. Çünkü daha önceki konuşmalarımızda söylediğimiz gibi devri sabık yaratma niyetimiz yok. Biz işimizi yapıyoruz. İşimizi yaparken, karşılaştığımız bir şaibe olursa inceletiyoruz. Kendi dönemimden bile ihaleleri inceletiyorum. 64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" sözlerini kullandı

ASKİ VE EGO BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek Meclis'e gelen Büyükşehir, EGO ve ASKİ 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin raporlar kalem kalem okunarak oylandı. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülen 2020 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 150 milyon TL oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bütçesi, 3 milyar 422 milyon TL EGO Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçesi ise 1 milyar 830 milyon TL oldu. Görüşmeler sonunda yapılan oylamalarda, Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

"Ortak payda Ankara"

Başkanı Yavaş, 2020 Mali Yılı Bütçe hesaplarının oylanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Yavaş, "Her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada sergilenen birlik ve beraberlik görüntüsünün, Ankara'mızın ortak menfaatleri söz konusu olduğunda bundan böyle de sürmesini ümit ediyorum 5 yıl geçip gittiğinde, geriye dönüp bakacağız; "Ankara için ne yaptık?" diye. İşte o gün arkamızdan, 'Allah razı olsun, Ankara'mıza hizmet ettiler' dedirtebildiğimizde bu bizler için en büyük makam olacaktır. Biliyoruz ki şu an oturduğumuz makamlar geçici, halkımızın nazarındaki o makam kalıcıdır. Bizler, sizler, hepimiz geçici olana aldanmadan o makama talip olmalıyız. Meclisimiz bugün partizanlıktan, kişisel hırslardan, basit siyasi hesaplardan uzak tavır sergileyerek, iradesine ve vicdanına göre hareket etmiş, doğrusunu yapmıştır Ortak paydamız Ankara için vicdan ve iradesine sahip çıkmış, teşekkürü hak edecek bir dayanışma sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

"Meclis örnek bir dayanışma sergilemiştir"

Seçimlerden önce "Rozetsiz başkan olacağım iddiasıyla geldiğim makamda, Ankara'ya hizmetin şerefini, o partili bu partili ayırmadan, herkesle paylaşabileceğimi" ifade ettiğini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Yavaş, "Meclisimiz bugün örnek bir dayanışma ile rozetlerden bağımsız düşünmüş, 2020 yılının ilk düğmesini doğru iliklemiş ve gelecekte de Ankara'nın birlikte güzelleştirilmesi için örnek bir davranış göstermiştir. Bu gayrete omuz vermek ve Ankara halkına hizmetin gururunu paylaşmak için hassasiyet göstermek hepimiz için vicdani bir borçtur" cümlelerine yer verdi.

Vicdanı olan hangi üyemizi ne diye rahatsız etsin?

Başkan Yavaş, "Örnek olarak söylüyorum: Etimesgut İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar projesi vicdanı olan hangi üyemizi ne diye rahatsız etsin? ya da artık zorlanan Tatlar Atık Su Tesisi'nin kapasite arttırılması hangi siyasi hesaplarla engellenirse ve Ankara halkı mağdur olursa bundan hangi üyemiz memnun olsun? Örnekleri tabii ki çoğaltabiliriz. Ankara halkının seçtiği üyeler, Ankara halkının bu beklentisi karşısında duyarsız kalabilir mi? Nefsi hesaplarla yapılacak engellemeleri hangi üyemiz vicdanına sığdırabilir ve Ankaralının yüzüne bu şekilde bakmayı göze alabilir?" şeklinde konuştu.