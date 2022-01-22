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Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek

22.01.2022 12:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çocuk festivali, kültürel etkinlikler ve eğitsel atölyeler düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çocuk festivali, kültürel etkinlikler ve eğitsel atölyeler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başkentli öğrenciler, 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında tiyatrodan eğitici atölyelere kadar düzenlenecek çok sayıda etkinlikle hem eğlenecek hem öğrenecek.

Bu kapsamda öğrenciler için ANFA Genel Müdürlüğü'ne bağlı Feza Gürsey Bilim Merkezinde 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında merak duygusu ve el becerileri geliştirecek atölyeler düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Başkent Tiyatroları, 24 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında "Bana Bir Masal Anlat", "Harikalar Mutfağı" ve "Otobüs Durağında 3 Bencil" adlı çocuk oyunlarını Ankara ve ilçelerindeki Aile Yaşam Merkezlerinde (AYM) halka açık sahneleyecek.

Etkinlikler kapsamında başkentli çocuklar için 1-2 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda dans, tiyatro, spor gösterileri, atölye çalışmaları ve resim çalışmalarının yer aldığı festival düzenlenecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Feza Gürsey, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika
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