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Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet anketi sonuçlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet anketi sonuçlandı

06.09.2021 14:23
Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet anketi sonuçlandı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının Başkentlilerin afete ve acil durumlara hazırlık düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirdiği anket çalışması sonuçlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının Başkentlilerin afete ve acil durumlara hazırlık düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirdiği anket çalışması sonuçlandı. 10 ilçede yaşayan 10 binden fazla vatandaşla yapılan anketin sonucunda hazırlanan raporda, Ankaralıların afetler konusundaki duyarlılık oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin belirlenebilmesi ve afet bilincinin kazandırılması amacıyla kent genelinde anket çalışması gerçekleştirdi. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Ankara'da yaşayan vatandaşların afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini, sosyal zarar görebilirlik özelliklerini ve etkide bulunan faktörleri niceliksel yöntem ve tekniklerle inceleyerek bilgi-beceri ve bilinç düzeyini belirledi. Anket sonucunda hazırlanan raporda; afet eğitimine öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, Ankaralıların afetler konusundaki duyarlılık oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğu tespitine yer verildi.

Toplam 10 ilçede 10 binden fazla kişiyle görüşüldü

Başkent'in 10 ilçesinde düzenlenen "Ankara Şehir Sakinlerinin Afete/Acil Durumlara Hazırlık Düzeyini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Araştırması"na; ortalama 26 yıldır kentte ikamet eden, ortalama yaşı 34 olan, yarı yarıya üniversite mezunu ve geliri giderinden az olan 10 bin 630 kişi katıldı. Nisan ayında başlayan anket çalışmasının sonucunda hazırlanan raporda dikkat çekici tespitlere yer verildi. Olası bir afet/acil durumda katılımcıların yarıdan fazlasının gönüllü olmak istediği olan anket çalışmasının sonuçları şöyle:

"-Olası bir afet/acil durum karşısında hazırlık ve farkındalık bakımından öncelikle desteklenmesi gereken ilçeler Gölbaşı, Polatlı, Mamak, Altındağ, Keçiören ve Pursaklar olarak belirlendi

-Yarıya yakın sayıda katılımcı ortalamanın altında (görece düşük) bir afet/ acil durum farkındalık düzeyine sahip

-Ankara şehir sakinlerinin afet/acil durumlara yönelik duyarlılık, yarar ve ciddiyet düzeyi yüksek. Çoğunluk, olası bir afetin zararlı etkilerine açık olduklarını biliyor ve koruyucu eylemlere geçmeye hazır. Ayrıca afetlerin olası zararlarından korunmak için gereken davranışları kazanmanın yararlı olacağına inanıyor

-Afet ve acil durumlara yönelik duyarlılık, ciddiyet ve yarar alt boyutu ortalamaları kadınlarda, eğitimi yüksek düzey olanlarda, geçmişte bir afet deneyimi yaşamış olanlarda ve olası bir afet/acil durumda gönüllü olmak isteyenlerde yüksek

-Ankara şehir sakinlerinin çoğunluğu olası bir afet/acil durumun ortaya çıkarabileceği olumsuz koşullara karşı duyarlı, afetlere ciddiyetle yaklaşıyor ve önlem almanın yararlı olduğunu düşünüyor

-Katılımcılar olası bir afetin etkilerinin ciddiyetini algılamakla beraber gerek maddi (koruma ve

tatbikat gibi fiziksel hazırlıklar, önleyici girişimler, aile afet planı oluşturma, hazırlık için zaman ve parasal kaynak ayırma) gerekse manevi (kader algısı, duygusal ve sosyal faktörler) olanaklar açısından yeterli olmadıkları görüşünü yoğun olarak ortaya koydu".

Farkındalık yükseltici eğitimler yapılması önerildi

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmayla; Ankaralıların afete/acil durumlara hazırlık düzeyi, sosyal zarar görebilirlik özellikleri, afet/acil duruma yönelik algıladıkları duyarlılık, ciddiyet, yarar, özyeterlilik düzeyleri, eyleme geçmeye dair tutumları ve bunları etkileyen faktörleri niceliksel yöntem ve tekniklerle incelendi. Çalışmanın sonuç kısmında ise; bulgular ışığında Ankaralıların afet/acil durumlara hazırlık düzeylerinin artmasını ve somut davranış değişiklikleri meydana getirilmesini sağlayacak bilgi ve farkındalık yükseltici eğitimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Başkentliler afet ve acil durumda çalışmalarda gönüllü olmak istiyor

Anket sonuçlarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tarık Tuncay, Ankara'daki her üç vatandaştan ikisinin afet ve acil durumlar konusunda gönüllü olarak çalışmak istediğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Ankara'da 380 mahallede 10 ilçeyi kapsayan on binden fazla vatandaşımıza ulaşarak, anket uyguladık. Afete hazırlığı etkileyen faktörleri keşfetmeye çalıştık ve vatandaşlarımıza 'Herhangi bir afet durumunda ne hissedersiniz? Neler yaparsınız?' sorularını yönelttik. Vatandaşlarımızın yarısından biraz fazlası 'Afet olabilir, bir acil durum olabilir farkında olmalıyım, tedbir almalıyım ve bundan nasıl korunurum' diye düşünüyor. Tabi nüfusun yarısı aynı görüşte değil. Bu arada güzel sonuçlar da çıktı. Belki de neredeyse üç şehir sakinimizden ikisi diyebilirim, 'Bir afet acil durum olursa canı gönülden koşarım, gönüllü olurum yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin yani bütün otoritelerin çalışmalarına canı gönülden katkı veririm."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise yapılan anket ve sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'da yaşayan yurttaşlarımızın afetlerle ilgili beklentilerini, kuşkularını, kaygılarını ve düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Özellikle bizim yapacağımız çalışmaların yönünü belirlemek için sosyolojik olarak toplumsal beklentileri iyi algılamak lazım. Bu anket bunun bir parçasıydı. Ortaya çıkan tabloyu da kısaca özetlemek gerekirse, Ankara şehrinde yaşayan yurttaşların, Türkiye ortalamasının çok üzerinde afetler konusunda duyarlılık gösterdiğini öğrenmiş olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de meydana gelen afet ve acil durumlarda her yerde görev alıyoruz. Mansur Başkanımızın misyonu doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında afet ve acil durumlarda belediyemizin tüm araç gereç, ekipman ve personelini güçlendirmek, gönüllülerimizi bu çalışmalara dahil etmek için çalışıyoruz." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet anketi sonuçlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet anketi sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Deprem, Ankara, 112, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet anketi sonuçlandı - Son Dakika


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