Ankara-Çubuk ÖTA'ların güzergahı değişti - Son Dakika

Ankara- Çubuk arasında hizmet veren özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) güzergahı değişti.

Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, alınan kararın hem esnafı hem yolcuları sevindirdiğini belirtti.

Önceki sistemde kargaşanın yaşandığını kaydeden Neşeli, yeni güzergahın yolculuk süresini düşüreceğini belirterek, "Yeni güzergah değişikliğinin tüm ilçe halkımıza ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.