Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Edinilen Bilgiye Göre, ABD'li Heyetin Üzerinde En Çok...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Edinilen Bilgiye Göre, ABD'li Heyetin Üzerinde En Çok...

1 saat önce

IHAAW122302-GEN/04-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Edinilen Bilgiye Göre, ABD'li Heyetin Üzerinde En Çok..., System.String[]
IHAAW122302-GEN/04-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu. Heyetin talebi üzerine bu iki ismin darbe gecesi ele geçirilen cep telefonlarının imajları tutanakla teslim edildi. 04.01.2019 12: 23: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

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