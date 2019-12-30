Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, " Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi. - ANKARA