Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, " Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi. - ANKARA
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