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Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik "Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika

Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik "Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi" açıldı

16.11.2021 17:13
Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik "Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi" açıldı

Çankaya Belediyesince, 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine yönelik hizmet verecek "Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi" Beytepe Mahallesi'nde törenle açıldı.

Çankaya Belediyesince, 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine yönelik hizmet verecek "Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi" Beytepe Mahallesi'nde törenle açıldı.

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yurt dışında bu tür kütüphanelerden çok sayıda bulunduğunu, bunun Ankara'da ise bir ilk olduğunu ifade etti.

Taşdelen, eğitimin ve hayatı tanımanın anne karnından itibaren başladığını ve 0-3 yaş aralığının bu açıdan çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle bu bebek kütüphanemizin ben çok büyük bir işleve sahip olacağını düşünüyorum. Bebeğin hem bilişsel yeteneklerini hem kavramsal yeteneklerini geliştirecek. Bu anlamda çok önemli buluyorum." dedi.

Kütüphanenin yalnızca bebekler için değil, ebeveynlere yönelik de eğitimler vereceğini anlatan Taşdelen, "Ebeveyneler de burada ebeveyn olarak kişisel gelişimini hızlandıracak, tamamlayacak, öğrenecek. Eğitimleri de bu bebek kütüphanemizde alacak." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, bebek kütüphanelerinin sayısını artıracaklarını söyleyerek, Çankaya Belediyesi olarak hayatın her alanında belediyenin var olmasını amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis Başkanvekili Özgür Erdem İncesu, Çankaya Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yeliz Aşçı'nın katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi açıldı
Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi açıldı
Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi açıldı
Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi açıldı

Çankaya, Beytepe, Ankara, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik 'Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 0-3 yaş grubu çocukların gelişimine yönelik "Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika
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