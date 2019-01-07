Son Dakika Haberleri: Ankara'da 16 Ayda 3 Bin Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı

Ankara'da 16 Ayda 3 Bin Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da 16 Ayda 3 Bin Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı, System.String[]
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, Ankara'nın Avrupa'nın çoğu kentinden güvenlik açısından daha emniyetli olduğunu belirtti. 1,5 milyon haneye sahip olan Ankara'da günde 10 adet hırsızlık vakası meydana geldiğini aktaran Yılmaz, 1 yılda 80 cinayet ve 54 kapkaç olayının olduğunu vurguladı.

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, narkotik suçlarla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, göreve geldiği 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.

 

Görüntü dökümü:

Kahvaltıdan görüntü

Yılmaz'ın teşekkür konuşmasından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Servet Yılmaz, Ankara, Güncel
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