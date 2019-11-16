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Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandıANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte Gölbaşı ilçesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti'ne bağlı ekipler Ankara'ya giriş yapan bir minibüste 68 düzensiz göçmen olduğu istihbaratını aldı. Gelen bilgiyi değerlendiren polis ekipleri Gölbaşı'nda Sanayi Uygulama Noktası'nda içerisinde düzensiz göçmen dolu aracı durdurdu. Uygulamada 68 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 4 kişi de göz altına alınarak emniyete götürüldü. Emniyet işlemlerinin ardından 4 zanlı adli mercilere sevk edildi.

Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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