Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
09.02.2026 22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz ve ilk eşinden olan kızı 8 yaşındaki Azra Cengiz'in ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i tabanca ile öldürüp intihar etti.

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi ve kızını öldürdükten sonra boşanma aşamasındaki eşini de vurup intihar etti. Olay, Keçiören'de meydana geldi.

ANNESİ, KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti.

Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

OLAY YERİNDE İNTİHAR ETTİ

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • poyraz can poyraz can:
    bu hükümetin yatacak yeri yok yokk 84 17 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    bu katili birakanlar her kimse onun yaptigi katilamlarda sorumlu tutulmali. yargilanmalidir. 80 4 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    böylelerini salın işte topluma yararlı işler yapsınlar böyle 74 6 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    cezaevi kaçkını cehennemi boylamış ,günahsiz ölenlerde cennetlik 25 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami karagülle şeyh Edebali Ali Haydar çıkıp anirin nerdesiniz 3 0 Yanıtla
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
