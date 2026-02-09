Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi ve kızını öldürdükten sonra boşanma aşamasındaki eşini de vurup intihar etti. Olay, Keçiören'de meydana geldi.

ANNESİ, KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti.

OLAY YERİNDE İNTİHAR ETTİ

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.