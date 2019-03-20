Son Dakika Haberleri: Ankara'da Aranan Suç Örgütü Lideri Yakalandı

Ankara'da Aranan Suç Örgütü Lideri Yakalandı

1 saat önce

Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet" kod adlı suç şebekesi lideri İ.B., polisin uzun süren çalışmaları sonucunda yakalandı.

Ankara'da Aranan Suç Örgütü Lideri Yakalandı, System.String[]
Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet" kod adlı suç şebekesi lideri İ.B., polisin uzun süren çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" kod adlı İ.B.'yi takibe aldı.

Polis ekipleri tarafından 8 yıldır aranan suç şebekesi lideri İ.B.'nin yakalanmamak için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda İ.B.'nin yakalanmamak için başvurduğu yöntemler arasında, kağıt toplayıcılığı yaptığı ve farklı model ve marka araçlar kullandığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin sonucunda aranan suç örgütü liderinin Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde olduğu belirlendi.

Kuzey Ankara'da bir apartmanda ikamet ettiği öğrenilen İ. B.'yi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi bulunduğu yerde gözaltına aldı. Sorgulanmak için emniyete götürülen zanlı daha sonra adliyeye sevk edilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:08 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 09:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Aranan Suç Örgütü Lideri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]