Ankara'da "Ata Tohumu" projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek - Son Dakika
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Ankara'da "Ata Tohumu" projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek

17.05.2022 13:57
Ankara'da "Ata Tohumu" projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesince ilçedeki tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve yerli tohum kullanımını teşvik etmek amacıyla "Ata Tohumu" projesinin başlatıldığı bildirildi.

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesince ilçedeki tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve yerli tohum kullanımını teşvik etmek amacıyla "Ata Tohumu" projesinin başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ilçede yetişen farklı domates tohumlarının köylerden toplayarak belediyenin termal serasında yerli tohumla domates yetiştirilmeye başlandığı kaydedildi.

Serada 500 bin domates fidesinin yetiştirileceği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ilçede ata tohumlarının sürekliliğini sağlamak için böyle bir proje başlattıklarını aktardı.

"Tohum sizden, fide bizden" diyerek başlattıkları projeyle çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği dile getiren Oğuz, "Ellerindeki çok kıymetli tohumları bizlerle paylaştılar. Biz de termal seramızda bunları toprakla buluşturduk. İnşallah fideler yetişince önümüzdeki günlerde bunları çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

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500
Ankaralı çiftçilere 500 bin domates, biber ve hıyar fidesi dağıtıldı Ankaralı çiftçilere 500 bin domates, biber ve hıyar fidesi dağıtıldı

Kahramankazan, Domates, Ankara, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Ata Tohumu' projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da "Ata Tohumu" projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek - Son Dakika
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