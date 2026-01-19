Ankara'da AVM Trafiği İçin Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
Ankara'da AVM Trafiği İçin Yeni Düzenlemeler

19.01.2026 16:17
ABB, AVM'lerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni UKOME kararlarını uygulamaya aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarının hayata geçirildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, UKOME'nin, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldığı anımsatıldı.

Karar doğrultusunda, 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkışın kapatılacağı ve bu noktadan yalnızca girişe izin verileceği belirtildi. AVM'den çıkış yapmak isteyen araçların ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemeye yönelik yol genişletme çalışmalarının başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda; Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi. Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.