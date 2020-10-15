Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı

15.10.2020 17:38
Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca, okuma alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılması ve okuma kültürünün geliştirilerek yaygınlaştırılması hedefiyle yaptırılan Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, törenle açıldı.

KÜLTÜR  ve Turizm Bakanlığınca, okuma alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılması ve okuma kültürünün geliştirilerek yaygınlaştırılması hedefiyle yaptırılan Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bebekler, çocuklar ve ebeveynleri için 5 ayrı ilde hizmete sunduğu kütüphanelere Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi de eklendi. Sincan Belediyesinin tahsis ettiği 300 metrekare alana bebek ve çocuk kütüphanesi yaptırıldı. Kütüphanenin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'31,5 MİLYON İNSAMIZ KÜTÜPHANELERİMİZİ KULLANDI'Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, kütüphanelerin, eğitimin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, "Çünkü eğitim sadece okulla olmuyor. UNESCO'ya göre halk kütüphaneleri, yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme ve kültürel gelişimin gerçekleşmesinde bireyler ve toplumlar için başlıca kuruluşlar. Geçen yılki rakamlarımıza göre ülkemizde 31,5 milyon insanımız, kütüphanelerimizi aktif bir şekilde kullandı. ve ne mutlu bize ki her geçen kütüphanelerime talep artıyor. Bu da bize mutlu ediyor ve yeni çalışmalara imza atmamıza vesile oluyor" dedi.Bakan Yardımcısı Yavuz, bebek kütüphanelerinin de bebeklerin kitapla tanışması ve ilerleyen yaşlarda aktif bir kütüphane kullanıcısı olmalarının sağlanması noktasında son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu tarz kütüphanelerin çocuk ile anne ve babası arasındaki ilişkileri de güçlendirdiğini söyledi.AKIL VE ZEKA OYUNLARI DA VARBakan Yavuz ve beraberindekiler, konuşmaların ardından kütüphaneye gezerek incelemede bulundu. Tek katlı kütüphane, 500'den fazla kitap ve 100'e yakın oyuncak ile dokunmatik kitap, akıl ve zeka geliştirici oyunlar gibi kitap dışı materyallerle hizmet verecek. Kütüphanede ayrıca bebek oyun parkurları, top havuzları, bebek bakım üniteleri ile ebeveynler için özel alan, mescit ve kukla sahnesi de yer alıyor.


- Ankara
Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı
Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı
Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı
Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı
Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı

Turizmi, Sincan, Çocuk, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı - Son Dakika

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