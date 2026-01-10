Ankara'da Bina Tahliyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Bina Tahliyesi

10.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir binada kolon kayması nedeniyle tahliye gerçekleşti, birçok kişi eşyalarını alarak gitti.

'ÇOĞU KİŞİ VALİZLERİNİ ALDI GİTTİ'

Ankara'da 5 katlı binanın tahliye edilmesinin ardından Gülbahar Sarıaltın, ambulans sesleriyle olayı fark ettiğini belirterek, "Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirginse, biz de o kadar tedirginiz. Eve davet ettik. Herkes akrabalarına, eşine dostuna gitti. Büyük eşyalar kaldı, burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olur; onu bilmiyoruz" dedi.

'ÜST PARSEL BELEDİYENİN HİZMET ALANI'

Yan binanın apartman yöneticisi Kadir Candar ise belediye ekiplerinin çalışma yaptığını vurgulayarak, "Üst parsel belediyenin hizmet alanı. Oraya istinat duvarı yapacaklar sanırım. Kirişe destek olursa devam edecekler. Ama kirişlerde sıkıntı olup, bina oturursa dönüşüm sistemine geçecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Bina Tahliyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:39
Yeni transfer kadroda Dev finalde ilk 11’ler belli oldu
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
16:42
Terör örgütü YPGSDG, Halep Valilik Binası’na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 18:08:04. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Bina Tahliyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.