Ankara'da Bina Tahliyesi

'ÇOĞU KİŞİ VALİZLERİNİ ALDI GİTTİ'

Ankara'da 5 katlı binanın tahliye edilmesinin ardından Gülbahar Sarıaltın, ambulans sesleriyle olayı fark ettiğini belirterek, "Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirginse, biz de o kadar tedirginiz. Eve davet ettik. Herkes akrabalarına, eşine dostuna gitti. Büyük eşyalar kaldı, burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olur; onu bilmiyoruz" dedi.

'ÜST PARSEL BELEDİYENİN HİZMET ALANI'

Yan binanın apartman yöneticisi Kadir Candar ise belediye ekiplerinin çalışma yaptığını vurgulayarak, "Üst parsel belediyenin hizmet alanı. Oraya istinat duvarı yapacaklar sanırım. Kirişe destek olursa devam edecekler. Ama kirişlerde sıkıntı olup, bina oturursa dönüşüm sistemine geçecekler" diye konuştu.