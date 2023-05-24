Ankara'da bir grup genç At Çiftliği'ne girip sırayla hayvanlara tecavüz ederek kamera kaydına aldılar - Son Dakika
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Ankara'da bir grup genç At Çiftliği'ne girip sırayla hayvanlara tecavüz ederek kamera kaydına aldılar

24.05.2023 11:18

Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleşen skandal bir olaya ilişkin görüntüler Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyaya düşen mide bulandıran videoda bir grup gencin çiftlikte bulunan ata sırayla tecavüz ettikleri ve o esnada kahkahalarla güldükleri görülüyor. Olaya ilişkin resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmezken, skandalı ortaya çıkaran Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan "İzlerken utandık, paylaşırken utandık" dedi.

Ankara Mamak'ta çekildiği öğrenilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldıracak cinsten. Çiftlikte görev yaptığı iddia edilen bir grup gencin, tesiste bulunan bir ata sırayla tecavüz ettikleri anların yer aldığı skandal video sosyal medyada infial yarattı.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay! Bir grup genç çiftlikteki ata tecavüz edip kameraya aldılar

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELDİ

İnternete düşen skandal görüntülerle ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, kısa sürede iğrenç olaya karışan kişilerle ilgili işlem yapılması bekleniyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay! Bir grup genç çiftlikteki ata tecavüz edip kameraya aldılar

"MAALESEF BU SAPIKLAR İÇİMİZDE"

Skandalı ortaya çıkaran Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, "İzlerken utandık, paylaşırken utandık. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Bunları paylaşırken de insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef bu sapıklar içimizde! Bebeğe de yapıyorlar, hayvanlara da yapıyorlar. Kanun çıktı mı çıktı! Bu sapıklara en üst sınırdan ceza verilmeli" diye konuştu.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay! Bir grup genç çiftlikteki ata tecavüz edip kameraya aldılar

"MAMAK'TAKİ BU İŞLETME DERHAL KAPATILMALI"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy da sosyal medya hesabından yaşanan iğrenç olayı anlattı. Ankara'da bir at çiftliğinde ata tecavüz edildiğini ve bunun düzenli aralıklarla devam ettiğini söyleyen avukat Tuğba Gürsoy, Mamak'ta bulunan bu işletmenin derhal kapatılması gerektiğini suçluların hemen kanun önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

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Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir grup genç At Çiftliği'ne girip sırayla hayvanlara tecavüz ederek kamera kaydına aldılar - Son Dakika
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