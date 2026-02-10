Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eş Cinayeti

ANKARA'da annesi Azize Cengiz (57), ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz (8) ile boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i (28) tabanca ile öldürüp, aynı silahla intihar eden Recep Cengiz'in (35), 'Silahlı tehdit' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından hükümlü olduğu ve cezaevinden 2 Şubat'ta 11 günlüğüne izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 2 Şubat'ta izinli olarak çıkan Recep Cengiz, dün akşam eski eşinin evine gidip, önce kızı Azra Cengiz'i, sonra da annesi Azize Cengiz'i Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinden aldı. Recep Cengiz, 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araçta annesi ve kızını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini bagaja koyup, üzerlerini battaniye ile örttü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Recep Cengiz, daha sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti. Eşinin kapıyı açmayacağını düşünüp, başına kask takarak kendisine kurye görünümü veren Cengiz, kapıyı açan Beyzanur Uçan Cengiz'i de tabanca ile öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına son verdi. O sırada Beyzanur Uçan Cengiz'in ilk evliliğinden olan 2 çocuğunun da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi.

ELEKTRİK TESİSATINA DA ZARAR VERMİŞ

Recep Cengiz'in, cinayet öncesi Beyzanur Uçan Cengiz'in oturduğu binada güvenlik kameralarına takılmamak için elektrik tesisatına zarar verdiği de anlaşıldı. Diğer yandan Azra Cengiz'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Recep Cengiz, annesi ve eşinin otopsi işlemleri sürüyor.

'BAŞINA GELECEKLERİ BİLİYORMUŞ'

Beyzanur Uçan Cengiz'in komşusu Nizamettin Karagöz, "Adam cezaevinden çıkmış. Beyzanur'la yeni evlenmiş; fakat anlaşamamışlar herhalde, boşanma aşamasındaymış. Kapıyı açmıyormuş buna, başına gelecekleri biliyormuş. Kurye kılığında içeriye girmiş. Çocukları kenara itmiş. Bir tane kadına sıkmış, bir de kendine sıkmış. Annesi ve kendi kızını arabada vurmuş. Çocukları itmiş, hiç konuşturmadan vurmuş" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.