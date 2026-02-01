Ankara'da Çalıntı Araç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Ankara'da Çalıntı Araç Çetesi Çökertildi

Ankara\'da Çalıntı Araç Çetesi Çökertildi
01.02.2026 08:09
Ankara'da çaldıkları araçları parçalayan 8 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak sattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları çekiciyle taşıdıkları, kısa sürede parçaladıkları, iç parçaları sattıkları ve kalan kısımları hurda tesislerinde preslettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
