Ankara'da "Çin'in 15. Beş Yıllık Planı ve Küresel Fırsatlar Konulu Tanıtım Toplantısı" düzenlendi

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Mali ve Ekonomik İşler Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Vınşiu, Ankara'da yapılan "Çin'in 15. Beş Yıllık Planı ve Küresel Fırsatlar Konulu Tanıtım Toplantısı"nda ülkesinin gelecek vizyonu ve kalkınma planlarını anlattı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğince başkentte bir otelde düzenlenen Çin'in 15. Beş Yıllık Planı ve Küresel Fırsatlar Konulu Tanıtım Toplantısı'na, Büyükelçi Ciang Şüebin'in yanı sıra Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Mali ve Ekonomik İşler Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Vınşiu katıldı.

Han, burada yaptığı konuşmada, beş yıllık planın Çin tarzı modernizasyonu ilerletmeyi amaçladığını belirterek, 2021-2025'te uygulanan beş yıllık planın ülkeyi sosyal ve ekonomik anlamda geliştirdiğini söyledi.

Ülkesinin yoksullukla mücadelede önemli adımlar attığını, yiyecek ve barınma sorununu çözdüğünü ve müreffeh bir toplum inşa ettiklerini dile getiren Han, gelecek 5 yılın sosyalist modernizasyon için geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi göreceğini vurguladı.

Han, Çin'de hane halkının ekonomik kapasitesini yükselterek tüketimi artıracaklarının altını çizerek, özel sektör yatırımlarının payını artıracaklarını belirtti.

"Çin ve Türkiye'nin sektörleri birbirini tamamlıyor"

Havacılık, uzay ve enerji gibi geleceğin sektörlerini geliştirmek için çaba sarf edeceklerini ve bu süreçte gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yapılabileceğini aktaran Han, "Çin ve Türkiye'nin sektörleri birbirini tamamlıyor ve bu konuda çok büyük işbirliği potansiyeli var." dedi.

Han, Türkiye'de yatırım yapılmasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, sanayi ve yatırım konusunda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Teknolojik ve endüstriyel inovasyonun bütünleştirilmesini teşvik edeceklerine değinen Han, Çin ve Türkiye'nin deprem mekanizması, fay izleme ve depreme dayanıklı yapılarla ilgili işbirliğini sürdürdüğüne işaret etti.

Han, Çin'in ekonomik olarak dışarıya açılan kapısının daha da açılacağını, serbest dolaşımı teşvik edeceklerini ve düzenli bir piyasa sistemi inşa edeceklerini vurguladı.

Fındık, incir, yün ve halı gibi Türkiye menşeili ürünlerin Çin'de rağbet gördüğü bilgisini paylaşan Han, ikili ticari işbirliği derinleştikçe Türk ürünlerinin Çin pazarında daha geniş alan bulacağını söyledi.

Han, Türkiye'nin Çin merkezli firmaların ülkedeki yatırımlarını desteklediğini dile getirerek, bunların sayısının artacağını ve Türkiye'nin Çinli yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini kaydetti.

Çin'in kalkınma vizyonu

Kültürel etkileşimi ve işbirliğini güçlendireceklerini vurgulayan Han, Çin'de Türkiye araştırma merkezleri, Türkiye'deki üniversitelerde Çince kursları açıldığına dikkati çekti.

Han, beş yıllık plan kapsamında istihdam dostu kalkınma modeli oluşturacaklarını ve tarımsal üretim kapasitesini artıracaklarını belirterek, işbirliğine açık olduklarını söyledi.

2060'da karbon nötr hedefine ulaşacaklarını ve yeşil dönüşüme katkıda bulunacaklarını vurgulayan Han, jeotermal enerji açısından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinin ileri seviyede olduğunu ifade etti.

Han, ülkesinin kalkınma planı ile Türkiye Yüzyılı vizyonunun örtüştüğüne değinerek, Çin'in, Türkiye ile stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini aktardı.

Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ülke ilişkilerinin gelişme eğilimini sürdürdüğüne işaret eden Han, karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi önerisinde bulundu.

Han, Kuşak-Yol Girişimi ile Orta Koridor'u uyumlu hale getirmeye hazır olduklarını bildirerek, karşılıklı yarar ve kazanç sağlanmasının öneminden bahsetti.

Çok taraflı platformlarda işbirliğinin güçlendirilmesi, hakkaniyet ve adaletin savunulması gerektiğinin altını çizen Han, Çin ve Türkiye'nin birçok uluslararası ve bölgesel konularda benzer görüşleri paylaştığı değerlendirmesinde bulundu.