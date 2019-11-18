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Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.D'nin kullandığı 06 S 7862 plakalı otomobil, Karagöl Yolu Aşağı Çavundur Mahallesi'nde devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki Mustafa Kutluer ve Hasan Kapucu, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.D'nin sürücü belgesinin olmadığı ileri sürüldü.
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