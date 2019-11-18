Son Dakika Haberleri: Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.D'nin kullandığı 06 S 7862 plakalı otomobil, Karagöl Yolu Aşağı Çavundur Mahallesi'nde devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Mustafa Kutluer ve Hasan Kapucu, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.D'nin sürücü belgesinin olmadığı ileri sürüldü.

Karagöl, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 200 günde 387 milyon TL fazla verdi
Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 04:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]