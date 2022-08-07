Ankara'da Keçiören, Demet ve Ostim hattında yolcu taşıyan bir dolmuşa binen davul ve zurnacı ekibi yolculara keyifli anlar yaşattı. Yolculuk esnasında tokmağını davula vuran davulcuya zurnacı karşılık verdi. Dolmuş içerisinde davulcu ve zurnacının çaldığı Ankara oyun havası yolculuk yapan vatandaşları gülümsetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti - Son Dakika

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