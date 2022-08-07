Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti - Son Dakika
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Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti

07.08.2022 22:34
Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti

Ankara'da dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.

Ankara'da dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.

Ankara'da Keçiören, Demet ve Ostim hattında yolcu taşıyan bir dolmuşa binen davul ve zurnacı ekibi yolculara keyifli anlar yaşattı. Yolculuk esnasında tokmağını davula vuran davulcuya zurnacı karşılık verdi. Dolmuş içerisinde davulcu ve zurnacının çaldığı Ankara oyun havası yolculuk yapan vatandaşları gülümsetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti - Son Dakika
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