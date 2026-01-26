Ankara'da Drift Yapan İki Sürücü Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Trafik Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Etimesgut'ta gerçekleştirdikleri denetimde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan 2 sürücüyü yakaladı. İhlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğer şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlardan biri 2 ay süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca 2 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANKARA