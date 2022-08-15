Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fuhuş ve insan ticareti suçu şüphelisi olduğu belirlenen G.K. hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin iki adreste biri yabancı uyruklu 5 mağduru fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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