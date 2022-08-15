Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

15.08.2022 15:56
Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ankara'da fuhuş ve insan ticareti suçu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da fuhuş ve insan ticareti suçu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fuhuş ve insan ticareti suçu şüphelisi olduğu belirlenen G.K. hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin iki adreste biri yabancı uyruklu 5 mağduru fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında zanlıyla hareket ettiği tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K. ve M.S'ye ulaşılmasının ardından şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden G.K, M.E, H.M ve A.Z tutuklandı.

İl dışında bulunan S.K. hakkında talep üzerine adli kontrol kararı verildi, yabancı uyruklu şüpheli M.S ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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