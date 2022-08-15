Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 8-14 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram eroin, 880 gram esrar, 320 gram kokain, 23 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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