Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

05.11.2020 00:03
Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

ANKARA'da Sefa D. ve Yasin A., otomobille seyir halindeyken iddiaya göre otomobille kendilerini takip edip önlerini kesen husumetli oldukları Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ANKARA'da Sefa D. ve Yasin A., otomobille seyir halindeyken iddiaya göre otomobille kendilerini takip edip önlerini kesen husumetli oldukları Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan dayı ile yegeni kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Ayvalı yönüne giden Sefa D. ve Yasin A.'nın içerisinde bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önü iddiaya göre aralarında husumen bulunan Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından kesildi. dayı ve yeğeni pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomo bille olay yerinden kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Sefa D. ve Yasin A. yaralanırken, çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

Polis, EFE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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