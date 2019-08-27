Son Dakika Haberleri: Ankara'da intihar eden Bursalı uzman çavuş toprağa verildi
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Ankara'da intihar eden Bursalı uzman çavuş toprağa verildi

58 dakika önce

Ankara'da görev yaptığı birlikte intihar ederek yaşamına son veren Bursalı Uzman Çavuş Süleyman Sevinç, memleketi Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da intihar eden Bursalı uzman çavuş toprağa verildi, System.String[]

Ankara'da görev yaptığı birlikte intihar ederek yaşamına son veren Bursalı Uzman Çavuş Süleyman Sevinç, memleketi Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi.


25 yaşındaki Uzman Çavuş Sevinç'in Köçekler Mahallesi Merkez Camisi'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra askeri personel katıldı. Süleyman Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansla Köçekler Mezarlığı'na götürülüp burada defnedildi.


Daha önce doğuda görev yapan Süleyman Sevinç'in bir süre önce Ankara'ya tayini çıktığı, yaşadığı psikolojik sorunlar sebebiyle hayatına son vermiş olabileceği iddia edildi. - BURSA

Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
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