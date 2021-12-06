Türk Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik ek gösterge düzenlemesinin diğer sağlıkçıları da kapsaması talebiyle eylem yaptı.

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için başlattıkları mücadelede perşembe günü açıklama yaptıklarını, cuma günü bir saat işe geç gittiklerini anımsattı.

Bugün de iş bırakarak tepki gösterdiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi, sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımız zammı hak ediyor, yapılsın, bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir. Bir günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir."