Ankara'da izinsiz gösteriye 22 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da izinsiz olarak Gezi olaylarını ve Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü anmak isteyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı.



Bir grup Gezi olaylarını ve Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü anmak için Ankara Güvenpark'ta toplandı. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek ve izinsiz gösteriye müsaade etmemek için önlem alan çevik kuvvet ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması ve grubun izinsiz bir şekilde açıklama yapmaya çalışması üzerine çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale ederek, 22 kişiyi gözaltına aldı. Grubun ısrarla tekrardan toplanması üzerine çevik kuvvet ekipleri, grubu çember içerisine alarak kendi içlerinde açıklama yapmalarına izin verdi. Grup, açıklama yaptıktan bir süre sonra dağıldı. - ANKARA