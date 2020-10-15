Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi

15.10.2020 07:10
Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da kaçak alkol yapıldığı tespit edilen fabrikaya yapılan baskında 147 litre alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

ANKARA'da kaçak alkol yapıldığı tespit edilen fabrikaya yapılan baskında 147 litre alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kaçak Alkol ve Ticareti ile Mücadele kapsamında kaçak alkol üretiminin olduğu Ahi Evran Mahallesi Karamanlılar Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikaya baskın yaptı. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, piyasaya sürülmeye hazır halde olan 147 litre kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Deniz H. verdiği ifadesinde ürettiği alkolleri satmak için değil, kendisi ve ailesi için ürettiğini söyledi. Şüpheli, üretimde kullandığı malzemeleri internetten aldığını ifade etti.


Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi
Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi
Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi
Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Sincan, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi - Son Dakika

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