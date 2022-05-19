Kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

19.05.2022 13:50

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 18 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda, 3 bin 800 mükerrer bandrollü boş makaron, 10 bin boş makaron, 5 bin 411 doldurulmuş makaron, 827 kilogram tütün, 1135 bandrol, 500 çakmak, 3 bin 220 paket kaçak sigara, 4 sigara sarma makinası ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

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Ankara'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı Ankara'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

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