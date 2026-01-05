Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki kamyona pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Bulvarı'ndaki olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, olay anı, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin aracın camından kamyona ateş açtığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Kamyona Ateş Açan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.