Ankara'da Kar Yağışı Yeniden Başladı
55 dakika önce
Ankara'da yoğun kar yağışı sabaha karşı tekrar başladı.
Ankara
'da yoğun kar yağışı sabaha karşı tekrar başladı. Kar
yağışının başlaması ile birlikte çok sayıda kar küreme ekibi ana yolları açmak için iş başı yaptı. Özellikle Ankara'nın yüksek noktalarında başlayan yoğun kar yağışı tüm şehirde etkisini gösterdi. Dikmen
, Oran, Tunalı Hilmi Caddesi, Turan Güneş
Bulvar ve birçok noktada kar küreme ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
----------------
-Kar küreme aracının çalışması
-Oran'dan görüntü
- Kuğulu Park
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya Geldi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Birçok İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü