Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yağışı Yeniden Başladı

Ankara'da Kar Yağışı Yeniden Başladı

55 dakika önce

Ankara'da yoğun kar yağışı sabaha karşı tekrar başladı.

Ankara'da Kar Yağışı Yeniden Başladı, System.String[]


Ankara'da yoğun kar yağışı sabaha karşı tekrar başladı. Kar yağışının başlaması ile birlikte çok sayıda kar küreme ekibi ana yolları açmak için iş başı yaptı. Özellikle Ankara'nın yüksek noktalarında başlayan yoğun kar yağışı tüm şehirde etkisini gösterdi. Dikmen, Oran, Tunalı Hilmi Caddesi, Turan Güneş Bulvar ve birçok noktada kar küreme ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kar küreme aracının çalışması 

-Oran'dan görüntü

- Kuğulu Park - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Ankara, Kar, Güncel
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