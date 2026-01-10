Ankara'da Komşular Su Deposu İçin Kimyasalın Kurbanı Oldu - Son Dakika
Ankara'da Komşular Su Deposu İçin Kimyasalın Kurbanı Oldu

Ankara'da Komşular Su Deposu İçin Kimyasalın Kurbanı Oldu
10.01.2026 15:40
Ankara'da su kesintisi için depo inşa eden komşular, kimyasal madde etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da sürekli su kesintisi yaşadıkları için ikamet ettikleri apartmana su deposu yapmaya çalışan 4 komşu, boyaya karıştırdıkları kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, apartmandaki komşular son zamanlarda sıkça meydana gelen su kesintileri nedeniyle su deposu inşa ettirmek istedi. Aldıkları teklifleri yüksek bulan ev sahipleri, maliyet nedeniyle depoyu kendilerinin yapmasına karar verdi. Zemin katta yer alan deponun paslı demirlerini boyamaya çalışan apartman yöneticisi İsmail Altay, havasız ortamda yayılan kimyasal maddeyi soluması nedeniyle fenalık geçirdi. Depodan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Altay'ın uyarılarını dikkate almayan komşusu S.G. ise boya işine devam etmek istediği sırada aynı nedenden dolayı baygınlık yaşadı. Babası S.G.'den bir süre haber alamayan oğlu F.G. ise babasını kurtarmaya çalıştığı sırada yayılan kimyasaldan etkilendi ve fenalaştı. Durumu öğrenen komşulardan M.L., baba ve oğlunu kurtarmaya çalıştığı sırada yine aynı nedenden dolayı baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler müdahalesiyle kurtarılan S.G., F.G. ve M.L. ile İsmail Altay, ambulansla hastaneye nakledildi. Geceyi hastanede geçiren komşular tedavilerinin ardından taburcu edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Boya yapmak için deponun içine girdim"

Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi İsmail Altay: "Binanın alt katında su deposu vardı. İçinde pompa yoktu. Bizde son zamanlardaki su kesintilerinden dolayı pompa satın alıp depoyu aktif hale getirmeyi düşündük. Ardından deponun içini boyamaya karar verdik. Apartmandakilerin de onayıyla işe koyulduk. Boya yapmak için deponun içine girdim. Boyadan yayılan kimyasal maddeyi soluduğum için fenalaştım. Ardımdan komşumuz girmiş depoya. O da 5 dakika içinde etkilendi ve dışarıya çıkamadı. Giriş çıkış için kullandığımız alan da dar olduğu için içeride kaldı. Daha sonra komşumuzun oğlu, babasını kurtarmak için depoya girdi ve o da bayıldı. Onları kurtarmak için giden komşumuz da aynı nedenden dolayı baygınlık geçirdi" dedi.

"Su akmadığı için mağdur durumdayız"

Uzun zamandır su kesintisiyle mücadele ettiklerini dile getiren Altay, "Ardından ekipler geldi ve müdahalede bulundu. Depoda kalanları kurtardılar ve hastaneye götürdüler. Benim ve komşularımızın sağlık durumunda bir sıkıntı yok. Çok fazla su kesintisi olduğu için bu kararı almıştık. İnsanlar artık bıkmış durumda. Su akmadığı için mağdur durumdayız. Komşularımız kıyafetlerini yıkayamıyor, duş alamıyor. Marketlerde bile su kalmadı. Su deposunu aktif hale getirmek maliyetli bir işti. Daha az maliyete kendimiz tamamlamak istedik. Normalde bu işten anlayan birinin yapması lazımdı. Bu şekilde harekete etmememiz gerektiğini de biliyorduk. Depoyu artık kullanabilir miyiz bilmiyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara'da Komşular Su Deposu İçin Kimyasalın Kurbanı Oldu

SON DAKİKA: Ankara'da Komşular Su Deposu İçin Kimyasalın Kurbanı Oldu - Son Dakika
