Ankara\'da Kur\'an-ı Kerim Kavramları Çalıştayı

Küresel Sevgi ve Mutluluk Federasyonu tarafından Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayda özellikle Dr. Abdulcabbar Boran'ın konuşmalarında öne çıkan Allah'a ulaşma dileğinin önemi vurgulandı.

Küresel Sevgi ve Mutluluk Federasyonu tarafından Ankara Ataköşk Hotel'de 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleşen 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' konulu çalıştay büyük ilgi gördü. Çok sayıda bürokrat, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve siyasi parti mensubunun katılımıyla başlayan çalıştay dördüncü oturum itibariyle sona erdi. Oturumlarda 'Amenu Olmak, Rıza, Felah, Takva, Ululelbab, İrşad ve Salah' kavramları ele alındı.

"Hepimiz aynı fıtratla yaratılmışız"

Sözleriyle çalıştaya yönelik çözüm reçetelerini sunan Yüksek Fizik Mühendisi, Mutasavvıf Yazar Dr. Abdulcabbar Boran, "Hepimiz aynı fıtratla yaratılmışız. Hepimiz için Allah'ın tayin ettiği tek hedef, mutluluk hedefi ve eğer bunu hayatımıza tatbik edersek, bir; Allah'a ulaşma dileği, iki; mürşide tabiiyet, üç; olmazsa olmaz hayatın her saniyesinde Allah'ın ismini zikretmek. İşte bu üçünü yan yana getirdiğimiz zaman, bu dünya herkese cennet olur. Zaten Allah'ın istediği bu. Allah insanın mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Kur'an'ın gayesi de bu. Kur'an'a muhatap olan insan mutluluğa yelken açmak istiyorsa, diyoruz ki; gelin, bir olalım, beraber olalım ve de sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz" açıklamalarında bulundu.

"Çağımızın problemleri İslami açıdan çözüm bekliyor"

İslam dünyasının modern problemlere çözüm aradığını vurgulayan Prof. Dr. Dilaver Gürer ise, "Gerek ülkemizde gerekse dünyada maalesef çağımızın problemleri İslami açıdan çözüm bekliyor. Bu 100 yıl evvelinden hatta 200 yıl evvelinden fark edilmiş bir konu ve 200 yıldır İslam dünyası modern problemlere çözüm arıyor. Bu çalıştayın da bu alanda bir katkısı olur. Akademisyenler, bu konuda düşüncesi olanlar, fikri olanlar belki bir katkıda bulunur amacıyla burada toplanılmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Son oturumda Dr. Abdulcabbar Boran ve Dr. Nihat Demirkol'un konuşmaları ardından yayınlanan çalıştayın sonuç bildirisi, "Çalıştayda 7 safha halinde ele alınan kavramlar Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve yaşanması için kilit bir pozisyona sahiptir.

Kur'an-ı Kerim kavramlarının birey ve toplum hayatına yansıması için Allah'a inanmak yeterli değildir. Bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimlerin (ruh, fizik beden, nefs ve irade) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Allah isminin zikredilmesi manevi tekamülün gerçekleşmesi için elzemdir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve yaşanması için katılımcıların büyük bir kısmı mürşidin gerekliliği üzerinde durmuştur. Az sayıda katılımcı ise bu konuyu gereklilikten ziyade tavsiye olarak ele almıştır.

Takva kavramı korkudan ziyade sevgiye dayalı bir manaya sahiptir. İhtilafların çözümü ortak paydada sevgi ve hoşgörü ile istişare etmekten geçmektedir" şeklinde özetlendi.

Çalıştayda Dr. Abdulcabbar Boran, Prof. Dr. Dilaver Gürer, Doç. Dr. Hatice Şahin Aynur, Prof. Dr. Kutbettin Ekinci, Prof. Dr. Hamide Ulupınar, Prof. Dr. Mustafa Naci Kula, Prof. Dr. Esma Sayın, Prof. Dr. İlhami Güler ve Dr. Nihat Demirkol konuşmacı olarak yer aldı. - ANKARA