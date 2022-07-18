Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

18.07.2022 17:12
Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Adıyaman idaresindeki 23 KD 136 plakalı minibüs, Tahirler Mahallesi Kırbaşı yolu Saraycık bölgesinde Turgut Tekin yönetimindeki 06 BZV 692 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, minibüsteki tarım işçileri olduğu öğrenilen 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Adıyaman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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