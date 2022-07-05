Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

05.07.2022 03:08
Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Etimesgut İlçesi Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aslan Ö. yönetimindeki 06 C 6073 plakalı minibüs, 2472 Cadde kavşağında Şerafettin C. idaresindeki 06 AAH 482 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpma sonucunda savrulan minibüs park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Şerafettin C, Aslan Ö. ve Abdullah O.'yu Hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, trafik de kısa süre aksadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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