Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (2)
1 saat önce
5 SURİYELİ ÖLDÜAnkara'nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı.
5 SURİYELİ ÖLDÜ Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye
uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: DHA
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