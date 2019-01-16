Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (2)

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (2)

1 saat önce

5 SURİYELİ ÖLDÜAnkara'nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (2), System.String[]
5 SURİYELİ ÖLDÜ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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