Ankara'da öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika
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Ankara'da öğrencilerin karne heyecanı

17.06.2022 14:09
Ankara'da öğrencilerin karne heyecanı

Ankara'da öğrencilerin karne heyecanıANKARA'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan öğrenciler, tatile girmenin sevincini yaşadı.

Ankara'da öğrencilerin karne heyecanı

ANKARA'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan öğrenciler, tatile girmenin sevincini yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim- öğretim faaliyetlerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona erdi. Ankara'da eğitim gören 46 bin 763 öğrenci de karne heyecanı yaşadı. Çankaya ilçesindeki Muazzez Karaçay İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Öğrencileri anne ve babaları, okul kapısında bekledi. Okuldan karneleriyle çıkan öğrenciler, ailelerine koşup, tatil coşkusunu yaşadı.Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tatil zili bugün çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve milyonlarca velinin karne heyecanı yurdun dört bir yanında yaşandı. Öğrencilerimizin mutluluk ve heyecanını yürekten paylaşıyor, keyifli bir tatil geçirmelerini diliyoruz" denildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika

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